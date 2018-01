Opis artikla

Oslobodi svoj telefon!Naručite najnoviji Samsung Galaxy pametni telefon i očekujte isporuku počevši od 27.04., ovisno o mjestu preuzimanja. Službeni početak prodaje je zakazan za 28.04.!_________________________________Predstavljamo vam nevjerojatan beskonačni zaslon.Revolucionaran dizajn Galaxy S8 i S8+ počinje iz unutrašnjosti uređaja prema van. Redizajnirali smo svaki dio rasporeda telefona kako bismo probili barijere zaslona na pametnom telefonu. Sve što vidite je čist sadržaj, bez okvira. To je najveći, najimpresivniji zaslon na mobilnom uređaju ove veličine. I možete ga s lakoćom držati u jednoj ruci.Jednostavna sigurnostRadoznale oči nisu problem kada koristite skeniranje šarenice na Galaxy S8 i S8+. Ne postoje dvije iste šarenice oka na svijetu pa tako ni Vaše - zato ih je skoro nemoguće kopirati. To znači da se zahvaljujući skeniranju šarenice Vaš telefon i Vaši sadržaji otvaraju samo za Vaše oči. A kada morate baš brzo otključati telefon, prepoznavanje lica je korisna opcija.Pozdravite BixbyBixby potpuno mijenja Vašu interakciju s Vašim telefonom. On je Vaš osobni asistent koji razumije govor, tekst i tipkanje tako da nikada nećete biti osuđeni na jedan način komunikacije. On također potpuno mijenja način na koji pretražujete. Ne morate niti tražiti, samo pokažite Bixbyju što želite tako što ćete otvoriti aplikaciju Kamera. Jednostavno je nevjerojatno koliko je jednostavno.Brži, čak i po kišiNikada zapravo ne prestajete koristiti Vaš telefon. Zato Galaxy S8 i S8+ telefone pokreće prvi procesor od 10nm na svijetu. On je brz, moćan i povećava učinkovitost baterije. Osim toga, postoji mogućnost proširenja skladišnog prostora, a možete i raditi po kiši i u prašini zahvaljujući performansama s IP68 certifikatom.• Beskrajan zaslon | IP68 certifikat | Čitač otiska prsta | Skener šarenice |Bixby vizualna pretraga• OS: Android OS, v.7.0 (Nougat)• Zaslon: 5.8'', WQHD +400 zakrivljeni Super AMOLED, Gorilla Glass 5 / 2960 x 1440 px• CPU: Samsung Exynos 8895, Octa core (2.3 GHz + 1.7 GHz)• Memorija: 64 GB / proširivo do 256 GB• RAM: 4 GB• Povezivost: 4G LTE, Bluetooth, USB Type-C• Kamera: primarna 12 MP Dual-Pixel Autofocus, OIS, laserski autofokus, f/1.7 / sekundarna 8 MP + autofokus• Boja: Orhideja siva• Dimenzije: VxŠxD (mm) , 148.9 x 68.1 x 8.0• Težina: 151 g• Baterija: 3000 mAh• Jamstvo: 24 mjeseca